Кузнецова раскритиковала отмену пособий для матерей-одиночек в Прикамье

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала поправки к закону Пермского края "Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства", согласно которым матери-одиночки не могут рассчитывать на пособие, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Данный закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер, это недопустимо. Важны, прежде всего, меры поддержки одиноких мам, а не законодательные преграды", — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.
Кроме того, по ее мнению, необходимо уделять особое внимание вопросам воспитания ответственного родительства, не только материнства, но и отцовства. Кузнецова также подчеркнула, что в России около 5 миллионов матерей-одиночек.