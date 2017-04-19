Клименко рассказал, как пранкеры использовали его имя на форуме в Сочи

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На инвестфоруме в Сочи (в конце февраля) неизвестные пранкеры звонили в приемные участников от имени советника президента, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко и предлагали встретиться, об этом сам Клименко рассказал он в интервью газете "Известия".
"По сути, это был сбор прямых номеров руководителей, чиновников и глав крупных компаний. Я, правда, благодаря этому со всеми познакомился. Появился и повод встретиться", — отметил Клименко, указав при этом, что всего 20% жертв этого розыгрыша перезвонили в приемную для проверки, а остальные звонили на указанный мошенниками номер телефона.
Советник президента считает, что инцидент произошел из-за того, что у операторов связи нет значков верификации, как в социальной сети "ВКонтакте", чтобы все видели, действительно ли звонит Клименко, также упомянув в связи с этим в интервью про проект создания специального госмессенджера, который, по его словам, в первую очередь — список верифицированных контактов.
Из перечня прототипов госмессенджеров, допущенных к пилотному внедрению в госорганах, выбыл продукт "Ростелекома" — B2G Messenger. При этом компания продолжает сотрудничать с ИРИ на экспертном уровне. В марте сообщалось, что ИРИ продлевает тестирование прототипов госмессенджера до июня 2017 года.