Клименко рассказал, как пранкеры использовали его имя на форуме в Сочи

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На инвестфоруме в Сочи (в конце февраля) неизвестные пранкеры звонили в приемные участников от имени советника президента, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко и предлагали встретиться, об этом сам Клименко рассказал он в интервью газете "Известия".

"Во время разговора звонящий делал вид, что связь плохая, и просил связаться напрямую с Клименко по такому-то номеру", — уточнил он.

"По сути, это был сбор прямых номеров руководителей, чиновников и глав крупных компаний. Я, правда, благодаря этому со всеми познакомился. Появился и повод встретиться", — отметил Клименко, указав при этом, что всего 20% жертв этого розыгрыша перезвонили в приемную для проверки, а остальные звонили на указанный мошенниками номер телефона.

Советник президента считает, что инцидент произошел из-за того, что у операторов связи нет значков верификации, как в социальной сети "ВКонтакте", чтобы все видели, действительно ли звонит Клименко, также упомянув в связи с этим в интервью про проект создания специального госмессенджера, который, по его словам, в первую очередь — список верифицированных контактов.

ИРИ в ноябре назвал 13 прототипов госмессенджера, которые проходят тестирование: ICQ 2016 (от Mail.ru), eMotion ("Мегафон"), RTIMS ("РТ-Информ", "Ростех"), Staply (ООО "Примавера"), "Ответ" (ООО "УКТ"), Actor (ООО "Актор"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" управделами президента РФ), МТС Connect (МТС), Dialog (ООО "Диалог"), "Сибрус" (ООО "Киберники"), Titanium (ООО "Ракета"), "Флодиум" (ООО "Оммджи Технолоджи"), "Кубик" (ООО "Платформа Кубик").

Из перечня прототипов госмессенджеров, допущенных к пилотному внедрению в госорганах, выбыл продукт "Ростелекома" — B2G Messenger. При этом компания продолжает сотрудничать с ИРИ на экспертном уровне. В марте сообщалось, что ИРИ продлевает тестирование прототипов госмессенджера до июня 2017 года.