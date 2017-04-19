Губернатор Сахалина заработал за год более 27 миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в 2016 году заработал 27 миллионов 174 тысячи рублей, такая цифра значится на официальном сайте правительства Сахалинской области.

В прошлом году глава региона отчитался о заработке в 24 миллиона 351 тысячу рублей. Также на сайте размещена информация об имеющемся у губернатора имуществе. В распоряжении Кожемяко находятся два земельных участка в России площадью 45 тысяч квадратных метров и 120 тысяч квадратных метров. В прошлом году на него был записан один участок. Он владеет четырьмя жилыми домами в России площадью 30,8 квадратных метра, 77,8 квадратных метра, 158,5 квадратных метра и 84,6 квадратных метра.

Из транспорта губернатор задекларировал только мотоцикл Harley-DavidsonXL883N. Также на несовершеннолетнюю дочь губернатора записана квартира в России площадью 114 квадратных метров.