В Москве утвердили проект возвращения трамваев на площадь Тверская Застава

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москомэкспертиза утвердила проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Площадь Тверская Застава — важный транспортный узел города. По проекту линия трамвайных путей пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы", — рассказал Бирюков журналистам.

По его словам, возвращение трамвая – лишь часть масштабного благоустройства площади в 2017 году.

"Главная особенность проекта – возращение площади Тверская Застава ее исторического облика. Предусмотрены и реставрация с последующей установкой памятника Максиму Горькому, и строительство трамвайных путей, и увеличение площади пешеходной зоны, и озеленение новых скверов", — пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в рамках проекта благоустройства "Моя улица" в октябре – начале декабря на площади планируется высадить более 70 деревьев и обустроить более 10 тысяч квадратных метров газонов.

"На площади Тверская Застава будет модернизирована существующая система освещения. Здесь установят новые опоры, часть которых двойного назначения: как для наружного освещения, так и для контактной сети троллейбуса и трамвая", — отметил Бирюков.

После благоустройства площадь Тверская Застава станет комфортной, доступной зеленой территорией, которая будет радовать москвичей и гостей города, добавил он.

Трамвайная линия на Лесной улице и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. Позже, в 2012 году, правительство Москвы частично восстановило пути и три остановочных павильона. Проект организации трамвайного движения на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала 24 ноября 2016 года поддержала градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Памятник Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади перед Белорусским вокзалом в 1951 году, с 2005 года он хранится в парке искусств "Музеон". Скульптуру демонтировали по решению прежней городской администрации для проведения работ по реконструкции площади Тверская Застава, в том числе строительства подземных паркингов с торговым центром.

В июле 2016 года мэр столицы Сергей Собянин назвал бессмысленным строительство эстакады на площади Тверская Застава и пообещал упорядочить движение у Белорусского вокзала и провести комплексное благоустройство этой территории.