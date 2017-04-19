Губернатор Камчатки заработал за год почти 9,5 миллиона рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заработал за 2016 год 9 миллионов 401 тысячу рублей, при этом порядка 3 миллионов рублей из них — это доход от вкладов в банках и других кредитных организациях.

Сведения о доходах и имуществе губернатора и его супруги опубликованы на официальном сайте краевого правительства.

По сравнению с прошлым годом доходы Илюхина сократились почти на 150 тысяч рублей. В собственности у главы региона квартира и гараж, а также автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл "ИЖ Планета-Спорт".

Доход супруги губернатора за прошлый год составил 225 тысяч рублей, сократившись по сравнению с 2015 годом на 40 тысяч рублей. При этом она является собственницей двух домов, квартиры и двух земельных участков.