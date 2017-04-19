На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров сократилась до 539 гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Девять новых лесных пожаров за сутки возникло на Дальнем Востоке, огнем пройдено 539 гектаров – на 38% меньше, чем накануне, следует из сообщения департамента лесного хозяйства по ДФО.

Накануне сообщалось, что за сутки в округе возникло 39 новых лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 871,4 гектара.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 9 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 12 очагов: три в Амурской области на площади 99 гектаров, 20 в Приморском крае на площади 182 гектара, три в Хабаровском крае на площади 258 гектаров. Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 539 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении пожаров работали 335 человек, 56 единиц техники. К утру среды ликвидировано 22 пожара, продолжает действовать четыре: один — в Хабаровском крае, три — в Приморском крае. Из числа действующих пожаров 2 удалось локализовать.

По последним данным департамента, с начала пожароопасного периода года в ДФО возник 421 лесной пожар на площади 86,7 тысячи гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО и Амурскую область. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 185 пожаров на площади 57,8 тысячи гектаров.