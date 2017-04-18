Москалькова предложила разработать закон о порядке компенсации ущерба

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает разработать специальный закон о возмещении вреда, причиненного гражданину органами госвласти и государством, поскольку соответствующая статья Гражданского кодекса не решает в полной мере эти проблемы, принятие такого закона могло бы избавить от необходимости обращений в ЕСПЧ.

Во вторник Москалькова встретилась с депутатами фракции "Единая Россия". Один из парламентариев задал омбудсмену вопрос о ее отношении к институту Европейского суда по правам человека и принимаемых им в отношении России решениях.

"Я думаю, не надо отказываться от такого инструмента как ЕСПЧ. А то, что касается механизмов возмещения вреда… этот вопрос решается в нескольких отраслях права", — сказала Москалькова.

Она уточнила, что механизмы возмещения вреда отражены в российском уголовно-процессуальном и гражданском кодексах. В частности, существует глава о реабилитации, которая позволяет компенсировать вред, если человек был незаконно привлечен к уголовной ответственности, а предусмотренные гражданским кодексом нормы позволяют возместить вред, причиненный неправомерными действиями государственных органов и государства в целом, пояснила омбудсмен.

"Но оба эти института пробельны. И мы на практике обращаемся еще к указу Верховного совета СССР 1981 года о порядке возмещения вреда, причиненного гражданину органами государственной власти, государством", — сказала Москалькова.

Она отметила, что этот указ и сейчас имеет силу закона, но сегодня он уже не адекватен современным реалиям. Вместе с тем, соответствующая статья гражданского кодекса, по ее словам, не решает в полной мере весь комплекс проблем.

"Мне кажется, что, может быть, стоило бы подумать о разработке нового законопроекта, который бы и оградил наших людей от обращения в Европейский суд, чтобы человек получал возможность компенсировать причиненный ему вред на основе российского законодательства", — заявила Москалькова.

По ее данным, в прошлом году количество обращений в ЕСПЧ снизилось в России почти вдвое. Это говорит о том, что были найдены механизмы для защиты людей внутри страны, в целом система российского законодательства и правоприменительной практики срабатывает, считает омбудсмен.