Радио Sputnik запустило новое политическое ток-шоу в США

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Радио Sputnik запустило новое политическое ток-шоу "Между двух огней: Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan), в котором обсуждаются наиболее злободневные темы и острые политические вопросы. Ведущими новой радиопрограммы стали два опытных американских обозревателя с противоположными политическими взглядами: Ли Странахан, консервативный республиканец и бывший руководитель отдела журналистских расследований Breitbart News, и Гарланд Никсон, прогрессивный демократ и член национального совета "Американского союза защиты гражданских свобод". Новая программа записывается в вашингтонской студии Sputnik и доступна на сайте агентства, а также на волне 103.5 FM на HD2-радио в округе Колумбия. Передача выходит ежедневно по будням.
"Я выбрал Радио Sputnik, потому что здесь могу работать над тем, что интересно мне, и выражать собственные убеждения без ограничений, которые налагают традиционные коммерческие СМИ. Я надеюсь, что мне удастся в доступной и нескучной форме объяснить аудитории прогрессивные взгляды на общество и политику", — отметил Гарланд Никсон.
"Между двух огней" — новый проект в эфире американского радио Sputnik. На радиостанции выходят и другие шоу, созданные американскими продюсерами: The Bradcast, Trendstorm, а также Thom Hartmann Program.
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