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Радио Sputnik запустило новое политическое ток-шоу в США

18:0518.04.2017
(обновлено: 18:09 18.04.2017)
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Радио Sputnik запустило новое политическое ток-шоу Между двух огней: Никсон и Странахан
© Sputnik

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Радио Sputnik запустило новое политическое ток-шоу "Между двух огней: Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan), в котором обсуждаются наиболее злободневные темы и острые политические вопросы. Ведущими новой радиопрограммы стали два опытных американских обозревателя с противоположными политическими взглядами: Ли Странахан, консервативный республиканец и бывший руководитель отдела журналистских расследований Breitbart News, и Гарланд Никсон, прогрессивный демократ и член национального совета "Американского союза защиты гражданских свобод". Новая программа записывается в вашингтонской студии Sputnik и доступна на сайте агентства, а также на волне 103.5 FM на HD2-радио в округе Колумбия. Передача выходит ежедневно по будням.

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Комментируя новый проект, Ли Странахан сказал: "Я люблю работать на радио. Для меня это один из лучших способов рассказать о журналистских расследованиях, которым я посвятил свою жизнь. Sputnik предложил мне отличный формат: передача выходит пять дней в неделю на радио в Вашингтоне, и ее можно слушать онлайн в любой точке мира. К тому же, работать я буду в компании с таким замечательным ведущим как Гарланд Никсон".

"Я выбрал Радио Sputnik, потому что здесь могу работать над тем, что интересно мне, и выражать собственные убеждения без ограничений, которые налагают традиционные коммерческие СМИ. Я надеюсь, что мне удастся в доступной и нескучной форме объяснить аудитории прогрессивные взгляды на общество и политику", — отметил Гарланд Никсон.

Студия радио Sputnik
© Sputnik
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Несмотря на то, что Странахан и Никсон по своим политическим взглядам очень далеки друг от друга и подчас придерживаются противоположных мнений, на протяжении всей передачи они сохраняют тактичность и внимательно выслушивают друг друга, доказывая, что люди могут неплохо ладить, несмотря на разницу во взглядах. Ведущие и Sputnik в целом надеются, что своим примером они окажут положительное влияние на слушателей, особенно учитывая, как редко можно встретить учтивость и вежливость в современной политической жизни и медиапространстве.

"Между двух огней" — новый проект в эфире американского радио Sputnik. На радиостанции выходят и другие шоу, созданные американскими продюсерами: The Bradcast, Trendstorm, а также Thom Hartmann Program.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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