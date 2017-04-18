Фестиваль "Пасхальный дар" ждет юных любителей театра

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы фестиваля "Пасхальный дар" сделали подарок для маленьких гостей. На площадке в Камергерском переулке на этой неделе пройдет более 25 спектаклей, серия мастер-классов для юных театралов и лекции по истории театра в России, сообщает сайт mos.ru. Дети смогут не только посмотреть театральные представления, но и поучаствовать в них в качестве актера или режиссера.

В программе участвуют Московский театр кукол, Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Русский духовный театр "Глас", театр-студия "25 ряд", "Творческое объединение 9", Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и школа актерского мастерства "Лестница".

На их мастер-классах можно развить свои таланты, преодолеть страх публичных выступлений и обрести уверенность в себе, узнать об истории театра или просто весело провести время.

Занятия можно посетить с 15:00 до 18:45 по будням и с 12:00 до 18:45 по выходным. Новый урок — в начале каждого часа. Участвовать в них могут дети от пяти лет, предварительная запись не требуется.

Спектакли и литературные чтения проходят на сцене площадки с 16:00 до 19:00 по будням и с 14:00 до 19:00 по выходным.