В районе Митино приведут в порядок 18 дворовых территорий

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В этом году приведут в порядок 18 дворовых территорий районе Митино Северо-Западного округа Москвы. Об этом сообщает портал mos.ru. Также в районе планируется отремонтировать асфальт, проложить дорожки, разбить цветники и высадить кустарники.

"Кроме того, на детских площадках во дворах старое покрытие будет заменено на безопасное резиновое. Также установят новые малые архитектурные формы — лавочки и урны. Где необходимо, будут реконструированы контейнерные и бункерные площадки для сбора отходов", — сообщил заместитель директора по общим вопросам и работе с населением ГБУ "Жилищник района Митино" Евгений Михайлов.

Всего в СЗАО по программе благоустройства выполнят текущий и капитальный ремонт 294 дворов, где обустроят 45 детских и 15 спортивных площадок.