Тайную комнату в Китайгородской стене могут открыть для посетителей

МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Тайная комната в Китайгородской стене может быть открыта для посетителей, рассказал во вторник руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Археологи в конце марта нашли в центре Москвы "тайную комнату" в Китайгородской стене, которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения — так называемый "слух". Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев рассказал, что подземное помещение могут засыпать песком ради сохранности.

"Любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами", — сказал Емельянов, отметив, что в данном случае такая работа сейчас проводится.

Что касается предложений москвоведов открыть комнату для посетителей, то это было бы интересно, заметил Емельянов. "Я думаю, что этот вопрос мы ещё обсудим", — добавил он.

В конце марта координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов предлагал сделать доступной для посетителей эту тайную комнату после завершения программы благоустройства Москвы "Моя улица" в рамках нового общественного пространства.