В "Просвещении" прогнозируют рост числа школьников до 17 млн к 2025 году

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Количество школьников к 2025 году в России достигнет 17 миллионов человек, сообщил во вторник журналистам глава издательства "Просвещение" Владимир Узун.

"На сегодняшний день есть программа "2025" федеральная, задача которой обеспечить местами 3,5 миллиона детей, которые уже родились… Соответственно у нас рост количества детей в школе будет 3,5 миллиона (человек), или порядка 20% к сегодняшнему числу, то есть суммарно в 2025 году будет около 17 миллионов (школьников)", — сказал Узун.

Он также отметил, что инвестиции родителей каждый год растут пропорционально росту числа детей, однако этот показатель сильно зависит от экономического состояния.

"По социологическим опросам последнего времени последний пункт, по которому родители будут снижать затраты — это образование… Сначала будут отказываться от ненужных предметов, продукты питания – это предпоследний, а образование — это последний. Для нас это существенный показатель, что рост инвестиций в образование будет расти пропорционально числу детей. Даже если у нас будет ситуация кризисная, инвестиции семей в образование падать не будут", — отметил глава холдинга.