На интернет-форуме РИФ+КИБ-2017 пройдет РИФовский кросс

МОСКВА, 18 апр —РИА Новости. Во время проведения интернет-форума РИФ+КИБ пройдет РИФовский кросс, участники которого смогут "взбодрить тело и дух, и максимально использовать две главные ценности РИФа: природу и весну",- говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"В Подмосковном пансионате "Лесные дали" с 19 по 21 апреля пройдет 21-й Российский Интернет Форум (РИФ+КИБ 2017), который является главным весенним мероприятием рунета. В его программе, наряду с мастер-классами, шоу, выставками и конференциями пройдет РИФовский кросс", — сказали организаторы форума.

Отмечается, что каждый день РИФа будет насыщен контентом, событиями и спецпроектами, что "нельзя пропустить ни один из дней Форума. Будь то онлайн-участие или личное посещение РИФ+КИБ 2017".

На открытии форума представители отрасли расскажут обо всех главных (и эксклюзивных) цифрах рунета. В 8 параллельных залах с утра до самого вечера пройдут сессии, на которых выступят представители Mail.ru, Tele2, GroupIB, ВТБ 24 и многие другие.

"Параллельно с рабочей программой участники могут погрузится в Программу+. Зорбинг, самокаты, активности на сцене, фотографии — все это и не только порадуют участников РИФ+КИБ вечером первого дня. И, конечно же, бар "Пумба" — главное место "внепрограммного сосредоточения участников" — отметили организаторы.

Последний день форума будет полезен для всех тех, кто интересуется развитием интернет-бизнеса, технологиями и медиа. Участниками дискуссий станут профессионалы отрасли, в том числе главный редактор сайта Ria.ru Кирилл Кирьянов. Среди обсуждаемых тем: "Монетизация — серия мастер-классов", "Как новые технологии меняют ланшафт СМИ" и другие.

"Завершится РИФ+КИБ вечером третьего дня на главной сцене Форума презентацией итогового фильма про РИФ+КИБ, где в главной роли будем мы вместе с вами!"- раскрыли один из готовящихся сюрпризов организаторы мероприятия.

Генеральным мультимедийным партнером выступило агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".