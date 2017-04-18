Центр толерантности представил образовательные программы для педагогов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Центр толерантности запустил портал tolerancecenter.ru, который поможет повысить квалификацию педагогов. Его сайт представили на Московском международном салоне образования, сообщает портал mos.ru.

На ресурсе опубликованы более 50 образовательных методик, которые уже успешно реализуют в столице и регионах. Они признаны эффективными инструментами для патриотического воспитания и профилактики экстремизма среди молодежи.

"Мы предлагаем педагогам технологию под ключ, новые умения в области интерактивной педагогики, возможность самостоятельно создавать интерактивы по интересным тематикам как для профессионалов, так и для их учеников", — рассказал программный директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук.

В этом году среди программ Еврейского музея и центра толерантности появился новый интерактивный проект "Безопасный мир". Он направлен на профилактику экстремизма и рассчитан на детей от девяти лет.