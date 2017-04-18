Медведев призвал наладить обратную связь с автомобилистами

ГОРКИ, 18 апр — РИА Новости. Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации, к примеру, приложения, дорожная проблема должна устраняться максимально быстро, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации. Любой человек, которому не безразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться, это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения страны", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. В ряде регионов, кстати, внедрены и действуют подобные приложения", — добавил Медведев и привел в пример Московскую область.

Такое обращение должно быть обработано, а проблема должна устраняться максимально быстро, подчеркнул премьер.