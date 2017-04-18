Московские школьники показали высокий уровень математической грамотности

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обязательную независимую диагностику естественно-научной и математической грамотности провели среди московских учеников восьмых классов. В ней участвовали более 71 тысячи ребят из 766 школ. 61 процент учащихся показали высокий уровень владения пройденным материалом. Об этом сообщает сайт mos.ru.

"Цель диагностики — определить, насколько школьники умеют применять знания, полученные при изучении математики и предметов естественно-научного цикла, в жизненных ситуациях и при работе с научными текстами", — отметила Елена Зозуля, заместитель директора Московского центра качества образования.

При составлении заданий учитывали базовое содержание предметов, которые изучают в основной школе: биологии, физики, химии и математики. В каждом варианте были задачи трех уровней сложности. Школьники решали их в течение 80 минут с пятиминутным перерывом.