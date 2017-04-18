Восемь новых опорных вузов получат по 100 миллионов рублей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Восемь новых опорных университетов получат по 100 миллионов рублей на ближайший год из федерального бюджета, сообщила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки определило список из 22 новых опорных вузов , 8 из которых получат дополнительное финансирование из федерального бюджета, ещё 14 — из региональных.

"Программа развития каждого из 22 отобранных вузов, отобранных по конкурсу на создание опорного университета, будет оказана поддержка как на федеральном уровне, так и внутри региона. 8 университетов будут получать ежегодное субсидирование из федерального бюджета, которое на ближайший год составит 100 миллионов рублей на каждого участника, а также утвержденный объем софинансирования, которое может быть представлено как регионом, так и заинтересованными работодателями. Программы развития еще 14 отобранных университетов также получат софинансирование, а со стороны Минобрнауки России им будет оказана экспертная и методическая поддержка, включая программы подготовки управленческих команд", — сказала Васильева.

В пресс-службе ведомства отметили, что оказание поддержки напрямую зависит от выполнения утвержденной программы развития каждым университетом и этот процесс будет контролироваться на ежегодной основе.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.