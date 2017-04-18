Москвичи определят режим работы Центра занятости молодежи

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать новый график работы и дополнительные мероприятия для Центра занятости молодежи, сообщается на сайте mos.ru.

Голосование на сайте и в мобильном приложении проекта стартовало 18 апреля.

Активные граждане поделятся мнением, по какому графику должен работать центр. Они также определят, нужны ли какие-либо дополнительные мероприятия в его программе, например командное решение кейсов по трудоустройству, мастер-классы и практические занятия по прохождению собеседования, квесты, а также встречи и мастер-классы с известными людьми. Участники голосования смогут не только выбрать вариант ответа, но и поделиться своей идеей.

Уникальный центр занятости работает в Москве с июня 2016 года. Он собирает всю актуальную информацию о рынке труда столицы и лучшие молодежные вакансии. С помощью центра москвичи от 14 до 30 лет могут бесплатно получать новые знания, проходить стажировки и находить работу.