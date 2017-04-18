Российско-индийский молодежный форум пройдет в июле в трех городах России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российско-индийский молодежный форум пройдет в июле в ходе визита индийской молодежной делегации в трех российских городах: Москве, Владимире и Суздале; ориентировочные даты: 4-12 июля, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Александр Бугаев.

"В прошлом году российская делегация посетила Индию, это был ноябрь месяц. В этом году уже мы намереваемся принять индийскую делегацию в рамках российско-индийского форума — ориентировочно в июле, где-то 4-12 июля. Планируем совместить этот визит со сменой, посвященной IT-технологиям на "Территории смыслов" (форум Росмолодежи). Индийская молодежь довольно продвинута в этой тематике", — сказал Бугаев.

Он уточнил, что "так как российская делегация во время посещения Индии побывала в трех городах, мы решили провести форум тоже в трех городах — в Москве, Владимире и Суздале".

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