Васильева: школы не имеют права исключать из программы творческие предметы

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на круглом столе "Художественное образование в школе" заявила об обязательном изучении творческих предметов в школьной программе; по ее словам, ни одна школа не имеет права исключать такие уроки.

"Я глубоко убеждена, что ни одна школа не имеет права исключать тот необходимый жесткий минимум, который относится к творческим предметам", — сказала Васильева.

Министр также обратилась к профессиональному сообществу с просьбой о помощи министерству в наполнении образовательных стандартов по художественным предметам.

Ранее Васильева уже заявляла о необходимости наполнения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), так как, по ее мнению, в настоящее время они "пустые".