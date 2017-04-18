Автостанции Мосгортранса обслужили за 3 года более 10 млн пассажиров

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За три года работы автостанций и автовокзала Мосгортранса междугородные и международные автобусы совершили порядка 600 тысяч рейсов. За это время маршрутами воспользовались более 10 миллионов человек. Об этом сообщает сайт mos.ru.

"Сегодня мы обеспечиваем проезд пассажиров по 172 межрегиональным и международным направлениям. Среди преимуществ легальных перевозок в города России и ближнее зарубежье — большое количество удобных маршрутов, современный и безопасный подвижной состав, а также различные дополнительные сервисы", — рассказал директор службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП "Мосгортранс" Евгений Жигунов.

Ежедневно станциями и автовокзалом пользуются больше 18 тысяч пассажиров. К их услугам залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, кафе, кассы и терминалы самообслуживания.