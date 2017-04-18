Соревнования Rally Masters Show состоятся в Москве в седьмой раз

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Автомобильное шоу Rally Masters пройдет в столице 21-22 апреля, сообщает mos.ru. Гоночную трассу для ралли и сервисный парк построят в Крылатском на территории олимпийской велодороги и Гребного канала.

В программе Rally Masters Show, помимо раллийных заездов, запланированы зрелищное выступление профессиональных каскадеров и парад ретро-автомобилей. Также зрителям представится возможность увидеть своими глазами подготовку участников и трассы к шоу и выиграть призы.

Вход на мероприятие бесплатный.