Первый в Москве музей винтажной музыки открылся на ВДНХ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. 18 апреля на ВДНХ в павильоне № 84 открылся музей "Дом винтажной музыки". В экспозиции представлено выше 300 старинных граммофонов, патефонов, радиоприемников, радиол и музыкальных автоматов-джукбоксов. Все экспонаты в рабочем состоянии. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Посетители смогут не только изучить историю развития аудиотехники, но и послушать архивные записи исполнителей середины прошлого века. Музей располагает большим собранием музыкальных пластинок XX века — от самой маленькой в мире грампластинки и знаменитого фонографа Томаса Эдисона до аппаратуры из студии, где записывались The Beatles. Всего в коллекции собрано более трех тысяч виниловых дисков.

Экспозиция разместится в пяти залах, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920-1940-е годы, 1930-1950-е годы, 1950-1980-е годы.

Любители музыки могут посетить специальные музыкальные сеансы, лекции-концерты и вечера, послушать уникальные записи голосов Федора Шаляпина, Александра Вертинского, Элвиса Пресли, сестер Берри, Владимира Бунчикова, Владимира Нечаева и других известных исполнителей ХХ века.