Музыкальный пасхальный фестиваль пройдет в "Царицыно"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. 21 апреля в "Царицино" развернется праздничная площадка в рамках музыкального пасхального фестиваля. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Москвичи и гости столицы всех возрастов смогут посетить творческие мастерские по русскому декоративно-прикладному искусству. На сцене выступят участники окружного фестиваля детских фольклорных коллективов "Радуйся", ансамбли "Русичи" и "Поверье".

Храм Иконы Божией Матери "Живоносный источник", находящийся на территории "Царицыно" также станет одним из участников фестиваля.

Музыкальный пасхальный фестиваль проходит в столице с 16 по 23 апреля. Его гостям предлагают концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии и конкурсы. Вход на все площадки свободный.