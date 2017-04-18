22 апреля в Москве отметят День Земли

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. 22 апреля в столице отметят Международный день Земли. В честь праздника в городе пройдут несколько развлекательных и познавательных мероприятий, которые помогут в игровой форме донести до детей и взрослых идею заботы об окружающей среде, сообщает mos.ru со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Основной площадкой праздника станет парк "Покровское-Стрешнево" на севере столицы. Здесь гости смогут создать виртуальные граффити на экологическую тему и увидеть парад ростовых кукол в сопровождении духового оркестра, музыканты которого будут передвигаться на роликах.

Для детей и их родителей в парке пройдут мастер-классы по созданию различных арт-объектов из картона, веток, пластиковых бутылок и стаканчиков и даже отработанных бочек. Также самым маленьким гостям профессиональные визажисты предложат сделать аквагрим на основе экологически чистых материалов.

День Земли отметят и в других московских парках. В саду "Эрмитаж" все желающие смогут послушать лекции орнитолога, принять участие в мастер-классах по изготовлению экодомиков для птиц, а также кукол из соломы и флористических композиций. А в Измайловском парке детей научат делать композиции из сухих цветов и листьев.

Парк Горького, "Музеон" и Государственный Дарвиновский музей войдут в число столичных площадок, где пройдет акция "Всероссийская лабораторная", в рамках которой горожане смогут проверить свои знания школьной программы по естественным наукам. Всего мероприятие пройдет более чем на 20 московских площадках, в том числе в школах и библиотеках.