Красный Крест: швейцарский вместо русского?

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Хотелось бы продолжить тему деятельности в России Международного комитета Красного Креста (МККК), начатую в предыдущей колонке. Я уже упоминал, что эта частная швейцарская компания почему-то работает по многим направлениям в нашей стране — в том числе претендует на преподавание гуманитарного права в различных учебных заведениях.

Такой подход был бы еще понятен в развивающейся стране, только что приобретшей независимость и не имеющей собственных традиций в этой области. Но в России движение Красного Креста возникло раньше, чем где-либо в мире. Еще в 1854 году, в ходе Крымской войны, у нас действовала Крестовоздвиженская община сестер милосердия, основанная при участии великого хирурга Николая Пирогова. К слову сказать, в Швейцарии, на родине МККК, комитет Красного Креста был создан лишь в 1863 году.

Международный комитет Красного Креста не делает даже попыток взаимодействовать с Российским обществом Красного Креста – полноправным членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ведущим свою историю от той самой Крестовоздвиженской общины. Программы, которые осуществляются МККК, никак не синхронизированы с социальными программами нашего национального общества, хотя должны были бы идти именно через РОКК. Не странно ли это?

Вновь обращу внимание на работу МККК на Северном Кавказе. Сам факт активной миссии в том или ином регионе структур Красного Креста означает, что, по мнению этой структуры, в этом регионе идет война. Это закон: Красный Крест работает только там, где есть военные действия. Получается, что де факто МККК признает, что на российском Кавказе идет война? Национальный комитет Красного Креста – считает наш Кавказ зоной мира, а швейцарский?

Преподавание международного гуманитарного права, которое МККК реализует по всей нашей стране в вузах, имеющих юридический факультет, тоже вызывает массу вопросов. Уже говорил и повторю еще раз: совершенно непонятна позиция Минобрнауки и Рособрнадзора. Проводилась ли надлежащим образом аккредитация этой зарубежной организации? Не говорю уже о беспардонности заявлений МККК о том, что только они продолжают "животворную" духовную миссию по просвещению России в области международного гуманитарного права – что, разумеется, совершенно не так.

Задача любой организации Красного Креста – в том, чтобы по окончании периодов нестабильности и боевых действий уйти из региона, передав свои функции компетентным организациям и подготовив смену. МККК занимается примитивным шантажом, утверждая, что если они уйдут из России, вся система гуманитарной работы в нашей стране рухнет. Они почему-то не хотят учитывать огромное и самобытное образовательное пространство, которое в России создано задолго до образования МККК – частной, еще раз повторюсь, швейцарской организации. Почему?

Очень хотелось бы услышать ответы на эти вопросы. Но ответов, к сожалению, пока не слышно. И ладно бы только на мои вопросы: МККК, активно ведущая работу в России, совершенно индифферентна к происходящему сейчас в республиках Донбасса, к гуманитарной катастрофе, продолжающейся в регионе.

Что я мог бы предложить по этому поводу? Ничего особенного, кроме того, что предусмотрено российским законодательством в части регламентации работы зарубежных организаций и их филиалов. Правовая оценка таким действиям уже дана. Здесь действительно нет ничего нового.

А вот на невразумительную позицию нашего Российского общества Красного Креста я бы хотел обратить внимание отдельно. Старейшая организация, которая еще на моей памяти имела огромный авторитет внутри страны и за рубежом, утратила всё своё влияние. Это не может не вызывать беспокойства: задач у РОКК множество, в том числе и в мирное время. Это наш Красный Крест должен был бы готовить кадры, учить, организовывать, обобщать огромный опыт российских спасателей и миротворцев. Ведь традиции у нашей страны – богатейшие. Да и сейчас помощь со стороны России видят и в Сирии, и в Афганистане, и в горячих точках бывшего СССР.

Сейчас – в силу того, что РОКК безмолвствует – нам приходится полагаться только на госструктуры. Но ведь Красный Крест сейчас как нельзя более актуален в мировом масштабе – проблемных регионов в мире все больше. Это и Ближний Восток, и Центральная Азия, и другие места. Хватит полагаться на зарубежные организации – пора вспомнить о своем достоянии и вернуть России отечественный Красный Крест.