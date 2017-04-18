США
18.0418 апреля09:15МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Красный Крест: швейцарский вместо русского?

09:0318.04.2017
(обновлено: 09:04 18.04.2017)
0430
Спасательные экипажи Международного комитета Красного Креста
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Хотелось бы продолжить тему деятельности в России Международного комитета Красного Креста (МККК), начатую в предыдущей колонке. Я уже упоминал, что эта частная швейцарская компания почему-то работает по многим направлениям в нашей стране — в том числе претендует на преподавание гуманитарного права в различных учебных заведениях.

Такой подход был бы еще понятен в развивающейся стране, только что приобретшей независимость и не имеющей собственных традиций в этой области. Но в России движение Красного Креста возникло раньше, чем где-либо в мире. Еще в 1854 году, в ходе Крымской войны, у нас действовала Крестовоздвиженская община сестер милосердия, основанная при участии великого хирурга Николая Пирогова. К слову сказать, в Швейцарии, на родине МККК, комитет Красного Креста был создан лишь в 1863 году.

© РИА Новости. РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сестра милосердия Даша Севастопольская (Дарья Лаврентьевна Михайлова, в первом ряду справа) - одна из первых военных сестёр милосердия в мире, героиня обороны Севастополя. Фото начала ХХ века

Международный комитет Красного Креста не делает даже попыток взаимодействовать с Российским обществом Красного Креста – полноправным членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ведущим свою историю от той самой Крестовоздвиженской общины. Программы, которые осуществляются МККК, никак не синхронизированы с социальными программами нашего национального общества, хотя должны были бы идти именно через РОКК. Не странно ли это?

Вновь обращу внимание на работу МККК на Северном Кавказе. Сам факт активной миссии в том или ином регионе структур Красного Креста означает, что, по мнению этой структуры, в этом регионе идет война. Это закон: Красный Крест работает только там, где есть военные действия. Получается, что де факто МККК признает, что на российском Кавказе идет война? Национальный комитет Красного Креста – считает наш Кавказ зоной мира, а швейцарский?

Раздача МККК гуманитарной помощи на юге России
© Фото: предоставлено МККК
В Москве открыли Центр Международного комитета Красного Креста

Преподавание международного гуманитарного права, которое МККК реализует по всей нашей стране в вузах, имеющих юридический факультет, тоже вызывает массу вопросов. Уже говорил и повторю еще раз: совершенно непонятна позиция Минобрнауки и Рособрнадзора. Проводилась ли надлежащим образом аккредитация этой зарубежной организации? Не говорю уже о беспардонности заявлений МККК о том, что только они продолжают "животворную" духовную миссию по просвещению России в области международного гуманитарного права – что, разумеется, совершенно не так.

Задача любой организации Красного Креста – в том, чтобы по окончании периодов нестабильности и боевых действий уйти из региона, передав свои функции компетентным организациям и подготовив смену. МККК занимается примитивным шантажом, утверждая, что если они уйдут из России, вся система гуманитарной работы в нашей стране рухнет. Они почему-то не хотят учитывать огромное и самобытное образовательное пространство, которое в России создано задолго до образования МККК – частной, еще раз повторюсь, швейцарской организации. Почему?

Очень хотелось бы услышать ответы на эти вопросы. Но ответов, к сожалению, пока не слышно. И ладно бы только на мои вопросы: МККК, активно ведущая работу в России, совершенно индифферентна к происходящему сейчас в республиках Донбасса, к гуманитарной катастрофе, продолжающейся в регионе.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российское общество Красного Креста, старейшее в мире, не только живо, но и работает: на фото - отправка гуманитарной помощи в Луганск

Что я мог бы предложить по этому поводу? Ничего особенного, кроме того, что предусмотрено российским законодательством в части регламентации работы зарубежных организаций и их филиалов. Правовая оценка таким действиям уже дана. Здесь действительно нет ничего нового.

Последствия обстрелов в поселке Новосветловка Луганской области. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В феврале Красный Крест направил более 440 тонн гумпомощи жителям ЛНР

А вот на невразумительную позицию нашего Российского общества Красного Креста я бы хотел обратить внимание отдельно. Старейшая организация, которая еще на моей памяти имела огромный авторитет внутри страны и за рубежом, утратила всё своё влияние. Это не может не вызывать беспокойства: задач у РОКК множество, в том числе и в мирное время. Это наш Красный Крест должен был бы готовить кадры, учить, организовывать, обобщать огромный опыт российских спасателей и миротворцев. Ведь традиции у нашей страны – богатейшие. Да и сейчас помощь со стороны России видят и в Сирии, и в Афганистане, и в горячих точках бывшего СССР.

Сейчас – в силу того, что РОКК безмолвствует – нам приходится полагаться только на госструктуры. Но ведь Красный Крест сейчас как нельзя более актуален в мировом масштабе – проблемных регионов в мире все больше. Это и Ближний Восток, и Центральная Азия, и другие места. Хватит полагаться на зарубежные организации – пора вспомнить о своем достоянии и вернуть России отечественный Красный Крест.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена