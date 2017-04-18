МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Московский планетарий летом впервые начнет проводить концерты на крыше, после которых зрители смогут понаблюдать за звездным небом в телескоп, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Московский планетарий впервые проведет летние концерты на крыше. Первое выступление запланировано на середину июня. В концертную площадку превратится музей "Парк неба". Там располагается обсерватория с телескопами, старинные астрономические инструменты — солнечные часы, небесный глобус, армиллярная сфера (для определения координат небесных светил) и другое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрительный зал на крыше рассчитан на 200 человек.

"Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности — сталинские высотки, "Москва-Сити", Останкинскую телебашню — создаст неповторимую атмосферу", — приводятся комментарий пресс-службы планетария.

Сообщается, что примерный график выступлений уже составлен, но музыканты могут подавать заявки на любые летние даты, а подходящие по формату проекты выберет администрация планетария. По данным портала, первый концерт состоится 16 июня, когда на крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект Arfasound — его участники играют на арфе, виолончели, скрипке, флейте, саксофоне и барабане.