Все светофоры в Москве к середине мая обещают очистить от грязи

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Работы по отчистке московских светофоров от загрязнений, накопившихся за зиму, закончат к середине мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с начала марта бригады Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уже отмыли 1400 объектов из 2400.

"Ежегодно весной наши бригады проводят профилактические работы по очистке светофорных объектов. В течение зимнего сезона светофоры подвергаются природным воздействиям. Наша главная задача состоит в том, чтобы светофоры исправно работали и были чистыми. До середины мая все светофорные объекты будут приведены в порядок", — приводятся на портале слова советника руководителя ЦОДД Егора Чернова.

Также отмечается, что, помимо отчистки светофоров, в столице уже вымыли около 200 дорожных контроллеров, выносных пультов управления, колонок, стоек и других дорожных объектов.