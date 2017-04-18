Трех медвежат из реабилитационного центра в Приморье выпустили в заповедник

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Трех гималайских медвежат, которые жили в реабилитационном центре в Приморье, выпустили в дикую природу на территорию заповедника "Шухи-Поктой" в Еврейской автономной области, сообщает приморский центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр", где росли животные.

Одного из медвежат нашли в сарае жители Чугуевского района. Двое других были найдены в районах рек Большая Уссурка и Лосевка.

"Три гималайских медвежонка — Улунга, Иман и Синанча — были выпущены в ЕАО, в государственном природном заказнике "Шухи-Поктой". Перед выпуском медвежата прошли ветеринарный осмотр, на каждого медвежонка был составлен "паспорт", ведь белая отметина на груди — это индивидуальный признак, а на уши была прикреплена ушная метка. Эти опознавательные знаки будут полезны при дальнейшем мониторинге медвежат в дикой природе. Преодолев 1000 километров, медвежата все дружно выбежали в одном направлении", — говорится в сообщении.

По данным центра "Тигр", медвежата содержались на частные пожертвования.

Как сообщает администрация Приморья, решение о передаче гималайских медведей в соседний регион было принято по просьбе властей ЕАО. "На этой территории (заповедника) обеспечивается жесткий контроль за соблюдением режима особо охраняемых природных территорий, а также присутствуют все биотопы, характерные для юга Дальнего Востока России", – информируют региональные власти.