Число госпитализированных с гриппом россиян упало почти на 10% за неделю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Число госпитализированных больных гриппом и ОРВИ в России снизилось за неделю почти на 10%, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, в стране для прерывания эпидемического процесса полностью закрыты 16 школ и 23 детских сада.​

"На 15-й неделе (года) на территории Российской Федерации продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в трех субъектах Российской Федерации", — рассказала Попова. По ее словам, это Карелия, Челябинская и Ульяновская области.

"Почти на 10% снизилось число госпитализированных больных гриппом и ОРВИ", — сообщила собеседница.

По словам Поповой, для прерывания эпидпроцесса на этой неделе полностью закрыты 16 школ и 23 детских сада.​

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что среди детей до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости зафиксировано в двух регионах, среди детей трех-шести лет — в четырех, в возрастной группе 7-14 лет — в трех. Среди россиян старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано только в одном регионе.

Попова рассказала, что среди циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа продолжает снижаться, на этой неделе она составила 41,3% (на предыдущей неделе 50,1%).

"В структуре вирусов гриппа наибольший удельный вес продолжают занимают вирусы гриппа В – 93,0%, на предыдущей неделе доля вирусов гриппа В составляла 87,5%", — сообщила собеседница агентства.