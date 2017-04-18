Число госпитализированных с гриппом россиян упало почти на 10% за неделю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Число госпитализированных больных гриппом и ОРВИ в России снизилось за неделю почти на 10%, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, в стране для прерывания эпидемического процесса полностью закрыты 16 школ и 23 детских сада.
"Почти на 10% снизилось число госпитализированных больных гриппом и ОРВИ", — сообщила собеседница.
По словам Поповой, для прерывания эпидпроцесса на этой неделе полностью закрыты 16 школ и 23 детских сада.
Попова рассказала, что среди циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа продолжает снижаться, на этой неделе она составила 41,3% (на предыдущей неделе 50,1%).
"В структуре вирусов гриппа наибольший удельный вес продолжают занимают вирусы гриппа В – 93,0%, на предыдущей неделе доля вирусов гриппа В составляла 87,5%", — сообщила собеседница агентства.