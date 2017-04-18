Ъ: Минобрнауки выбрало еще 22 вуза, которые станут опорными университетами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов, сообщила во вторник газета "Коммерсант".
Нынешние университеты-победители разделены на две категории по уровню финансирования. Восемь вузов первой группы получат софинансирование программы развития и на федеральном, и на региональном уровнях.
Это Владимирский государственный университет Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский медицинский университет Минздрава, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет Демидова.
Это Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет Шухова, Калмыцкий госуниверситет Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.
"Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону. Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке", — заявила изданию Васильева.
Общее число опорных университетов возрастает до 33. Как поясняла Васильева РИА Новости, опорный университет должен стать научным центром, готовить необходимые для экономики региона кадры и быть социокультурным центром.