Ъ: Минобрнауки выбрало еще 22 вуза, которые станут опорными университетами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов, сообщила во вторник газета "Коммерсант".

Ранее было объявлено о крупномасштабной программе реформы высшего образования, связанной с объединением небольших региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства. Первыми победителями конкурса в 2016 году стали 11 университетов. Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее сообщила РИА Новости, что на конкурс поступили 86 заявок из 57 регионов.

Нынешние университеты-победители разделены на две категории по уровню финансирования. Восемь вузов первой группы получат софинансирование программы развития и на федеральном, и на региональном уровнях.

Это Владимирский государственный университет Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский медицинский университет Минздрава, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет Демидова.

Во вторую категорию вошли 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов.

Это Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет Шухова, Калмыцкий госуниверситет Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

"Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону. Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке", — заявила изданию Васильева.

Она добавила, что перед каждым отобранным вузом ставится задача "стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал". Васильева добавила, что министерство продолжит развитие программы, так как количество заявок показало растущий к ней интерес.

Общее число опорных университетов возрастает до 33. Как поясняла Васильева РИА Новости, опорный университет должен стать научным центром, готовить необходимые для экономики региона кадры и быть социокультурным центром.