Источник сообщил о госпитализации экс-главы Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Владимир Чуб, возглавлявший Ростовскую область на протяжении 19 лет, был госпитализирован в связи с недомоганием, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Чуб был госпитализирован в связи с недомоганием, подробностей о его состоянии и причинах госпитализации нет", — пояснил источник.

Некоторые местные СМИ сообщали, что экс-глава региона 16 апреля был доставлен в реанимацию в экстренном порядке. По информации СМИ, в данный момент Чуб переведен в обычную палату, его жизни ничего не угрожает.

В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, уточнив, что Чуб "в реанимации точно не лежит".

Владимир Федорович Чуб родился в городе Пинске Брестской области (Белоруссия) 24 июля 1948 года. В октябре 1991 года указом президента РФ он был назначен главой администрации Ростовской области. Чуб дважды победил на выборах главы региона (в 1996 и 2001 годах), а в 2005 году депутаты Законодательного собрания наделили его полномочиями губернатора.

На посту губернатора Владимира Чуба сменил бывший глава Ленинского района Московской области Василий Голубев, он возглавляет регион и в данный момент. В середине 2016 года бывший губернатор стал почетным гражданином региона.