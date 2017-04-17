Горожанам предложили улучшить сайт мэра Москвы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В столице стартовал новый краудсорсинг-проект "Мой mos.ru", который позволит сделать официальный сайт мэра Москвы более удобным и полезным, сообщает сайт mos.ru.

Жители смогут предложить новые функции для раздела "Афиша" и инициировать создание новых онлайн-сервисов. Также можно сообщить, когда и какая информация требуется от органов исполнительной власти.

Отдельное направление опроса посвятят функционалу мобильного приложения mos.ru, которое будет работать в формате мессенджера.

Поделиться своими идеями или высказать замечания о работе сайта москвичи смогут до 28 апреля.