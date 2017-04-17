В Москве прочтут лекцию о значении Пасхи и Пасхальной недели

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. 18 апреля на Пушкинской площади Москвы настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прочтет лекцию о Пасхальной недели и значении праздника, сообщает mos.ru.

Лекция состоится в рамках образовательной программы фестиваля "Пасхальный дар", который сейчас проходит в столице. Гости мероприятия также смогут приобрести книги пасхальной тематики и принять участие в благотворительной акции. Начало в 14:00.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре Москвы и в 19 городских парках. До конца праздничной недели здесь будут устраивать концерты, представления, творческие занятия и кулинарные мастер-классы.