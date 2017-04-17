Парк Коммунальщиков в поселении Вороновское благоустроят к концу августа

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В парке Коммунальщиков поселения Вороновское (Троицкий административный округ Москвы) установят новые игровые площадки и приведут в порядок прогулочные тропинки, сообщает mos.ru со ссылкой на администрацию поселения.

Работы по благоустройству начнутся после майских праздников и завершатся к концу августа.

"Мы будем облагораживать парк Коммунальщиков, который расположен в поселке ЛМС рядом с домом 21. Помимо выполнения работ по текущему ремонту, там обновят дорожно-тропиночную сеть и обустроят две новые игровые площадки — детскую и спортивную", — рассказали в администрации поселения.