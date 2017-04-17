Власти опровергли подлинность появившихся в СМИ списков пятиэтажек под снос

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы опровергли подлинность списков пятиэтажек под снос, опубликованных в ряде СМИ, говорится в сообщении стройкомплекса города.

"В связи с публикацией в ряде СМИ со ссылкой на неназываемые источники информации о якобы утвержденном городскими властями перечне потенциальных строительных площадках под возведение домов в рамках программы реновации, сообщаем, что любые подобные списки – недостоверны", — говорится в нем.

Мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители стройкомплекса Москвы ответственные за разработку программы, неоднократно заявляли, что программа реновации находится в стадии обсуждения. Сейчас запущены механизмы выявления желания самих москвичей по участию в этой программе. Окончательный список домов, включенных в программу реновации, будет определен по итогам этого опроса, добавляется в сообщении.

Городские власти действительно проводят аудит свободных площадок под возможное строительство домов под реновацию, но никаких решений по этим территориям не принято. Утверждение перечня стартовых площадок произойдет не ранее, чем будут подведены итоги опроса жителей и определены итоговые параметры программы, отмечается в материалах.

О новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.