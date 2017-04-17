Власти опровергли подлинность появившихся в СМИ списков пятиэтажек под снос

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы опровергли подлинность списков пятиэтажек под снос, опубликованных в ряде СМИ, говорится в сообщении стройкомплекса города.
Мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители стройкомплекса Москвы ответственные за разработку программы, неоднократно заявляли, что программа реновации находится в стадии обсуждения. Сейчас запущены механизмы выявления желания самих москвичей по участию в этой программе. Окончательный список домов, включенных в программу реновации, будет определен по итогам этого опроса, добавляется в сообщении.
О новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.