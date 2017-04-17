Во Владивостоке приземлился задержанный в Пхеньяне рейс с журналистами

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Рейс из Пхеньяна, ранее задержанный по решению руководства авиакомпании Air Koryo (государственная национальная авиакомпания КНДР), прибыл во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель российского аэропорта.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки. Два рейса в Китай и один рейс в Россию задерживались более чем на 6 часов. С чем связаны задержки всех трех рейсов, сотрудники аэропорта Пхеньяна не объясняют.

"Рейс из Пхеньяна сел во Владивостоке в 21.57 (14.57 мск)", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в аэропорту сообщали, что задержка связана с решением руководства авиакомпании Air Koryo, а прибытие самолета планировалось в 20.30 по местному времени (13.30 мск).