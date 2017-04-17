В Петербурге зарегистрировали жалобу на отказ рассматривать иск по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на отказ в принятии к рассмотрению иска о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
Ранее Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по аналогичному иску.
Решение Василеостровского суда раннее признал законным горсуд. Дарья Лебедева пояснила РИА Новости, что под вновь открывшимися обстоятельствами имеется в виду незнание административными истцами того, что РПЦ не было подано соответствующее заявление и что подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий.