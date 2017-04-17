В Петербурге зарегистрировали жалобу на отказ рассматривать иск по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на отказ в принятии к рассмотрению иска о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную жалобу, поданную по вновь открывшимся обстоятельствам, депутата Вишневского к КИО на определение Василеостровского районного суда об отказе в принятии коллективного административного искового заявления об оспаривании решения КИО, принятого в отношении Исаакиевского собора", — сказала Лебедева.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по аналогичному иску.

Решение Василеостровского суда раннее признал законным горсуд. Дарья Лебедева пояснила РИА Новости, что под вновь открывшимися обстоятельствами имеется в виду незнание административными истцами того, что РПЦ не было подано соответствующее заявление и что подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий.