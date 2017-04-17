Минздрав отчитался о профилактическом лечении больных гемофилией

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Почти половина больных гемофилией в России получает профилактическое лечение, рассказала на пресс-конференции заведующая научно-консультативным отделом коагулопатий Гематологического центра Минздрава РФ Надежда Зозуля.

"Сорок пять процентов с установленным диагнозом гемофилия получают на сегодняшний день профилактическое лечение. Примечательно на сегодняшний день то, что 70% детей находятся на постоянной заместительной терапии, что позволяет им жить полноценной жизнью, получать образование", — сказала Зозуля.

Она также отметила, что благодаря профилактическому лечению существенно снизилось количество госпитализаций и амбулаторных обращений больных с гемофилией, а 80% самостоятельно могут делать внутривенные переливания на дому.

"По данным 20-летней давности, средняя продолжительность жизни пациента с гемофилией составляла 37 лет… В настоящее время продолжительность жизни пациента с гемофилией сопоставима с общепопуляционной", — добавила Зозуля.