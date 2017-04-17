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Общество

Братская могила во дворе: поисковые отряды хотят проверить дачные участки

13:5717.04.2017
(обновлено: 15:28 17.04.2017)
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Церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии на Донбассе
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Подмосковные поисковики начали полевой сезон: на местах боев 1941-42 годов до сих пор находят тела павших бойцов Великой Отечественной. Все чаще останки солдат обнаруживают прямо на дачных участках. О том, что делать в этом случае городским властям и хозяевам земли, — в материале РИА Новости.

Неучтенные, неперенесенные

Бывает, что копает человек яму под фундамент, колодец, а то и туалет — и видит кости. Военное захоронение. Тот хозяин или строитель, у кого есть сердце, — находит местных военных поисковиков и сообщает им. Тогда солдаты находят нормальное место упокоения, где есть памятник, цветы, а если повезет, то и имена павших становятся известны.

Тверь. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В Тверской области утвердили правила работы поисковых отрядов

Но так бывает не всегда. Многие хозяева земли боятся, что их заставят устраивать на собственном участке военный мемориал. А строители не хотят останавливаться на несколько дней ради из-за кропотливой работы по извлечению останков. Простой — потеря заработка…

"Весной 1942 года, когда война в Московской области закончилась, — рассказывает Константин Смирнов, председатель военно-патриотического поискового объединения "Плацдарм", — прошла так называемая санитарная зачистка территории области. Работали трофейные команды, а также обычные деревенские жители, которые закапывали тела в траншеи, в воронки от снарядов и другие не слишком подходящие места. Сведения об этих захоронениях обычно сообщались через администрации сельсоветов, во многих местах организовывали памятники и ограды".

Могилы были братские — лишь офицерам, по законам военного времени, полагалось индивидуальное захоронение. С тех времен остались "неучтенные" павшие на местах активных боев — это те, кого захоронили наскоро, как попало. Такие останки вполне вероятно найти на любом участке, если он расположен в западной части Московской области.

В 1964 году, продолжает Константин Смирнов, прошла мощная кампания по переносу и укрупнению воинских захоронений времен войны. Но, как сейчас выясняют поисковики, переносили почему-то не всех бойцов. Часть тел оставались лежать, как лежали, даже тогда, когда по всем документам могила переставала существовать.

Штурмовики Су-25 над Красной площадью в Москве. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Рогозин: три тысячи останков советских воинов найдены в экспедициях

"17 октября 2014 года в районе деревни Миронцево обнаружена братская могила, числящаяся перенесенной, — рассказывает глава "Плацдарма". — Старожилы деревни нам говорили: да, тут была братская могила, но ее давным-давно перенесли. Мы разгребли горы мусора — на этом месте устроили свалку. Сняли землю. Первое, что мы нашли, это ОЗК, общевойсковой защитный комплект образца 1950-х годов. Казалось бы, все логично: раз в такой яме ОЗК лежит внизу, значит, всех бойцов уже "выбрали". Но ниже пошли останки: 1941 год, обвес, шинели, валенки. То есть частично бойцов отсюда взяли, остальных бросили, закопали. И все сровняли с землей".

Итак, "неучтенными" могут оказаться и те павшие воины, которые были вроде бы давным-давно перенесены в "официальную" могилу. А тот участок, где находятся их тела, вполне может быть отдан под застройку. И многие хозяева (например, коттеджные поселки, где на братской могиле успели разбить дорогое гольфовое поле) совершенно не готовы разрешить на этой земле поисковые работы.

Лучше заранее

Поисковики Подмосковья обратились к региональной думе с инициативой: сделать экспертизу на наличие воинских захоронений необходимым условием получения разрешений на строительство. Стоимость экспертизы предлагается исчислять в процентах от кадастровой стоимости и закладывать в цену разрешения.

"Перед застройкой хозяин земли обязан все согласовать в более чем десятке инстанций, — горячится Константин Смирнов. — Газовая служба, телеком, архитектура, природоохранное ведомство… Почему бы и нас ему не пройти? Это же просто: звонишь мне, мы поднимаем нашу — самую полную — документацию по захоронениям. Если там нет вероятности найти останки, мы ставим ему печать — строй, дорогой, сколько хочешь! А если вероятность есть — выезжаем на место, проводим краткое обследование. И можно быть спокойным, что ты не построил детскую площадку или сарай на костях наших дедов!"

Вахта памяти. Вечный огонь. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Средства, которые будут поступать поисковикам, они обещают пустить не только на текущие обследования, но и на свои магистральные задачи — полную паспортизацию и идентификацию воинских захоронений.

Дальновидные хозяева и сейчас — правда, бесплатно — поступают именно так. Перед строительством просят поисковиков проверить участок. И иногда это дает результаты: в мае 2015 года в Павловской Слободе (Истринский район Подмосковья) при такой проверке  участка "Плацдарму" удалось обнаружить и перезахоронить 47 тел бойцов. Эта братская могила 8 на 8 метров в современных документах, конечно же, не упоминалась… А если бы владелец сразу пригнал на участок экскаватор?

Не мешать строителям

Память воинов — дело святое, но и застройщикам и землевладельцам мешать не стоит — такова позиция областного стройкомплекса. Его представители против того, чтобы вводить еще одну инстанцию согласования.

"У нас есть Градостроительный кодекс и федеральные нормы, — отмечает Дмитрий Кононенко, зампред комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской областной думы. — И мы как область не можем ввести дополнительную инстанцию согласования. Да еще и обременять строителя дополнительными расходами. Смотрите: бои затронули примерно 70% Московской области. Вы предлагаете эти территории сплошь "закрыть" ограничениями на строительство? Это просто невозможно".

 

© РИА Новости. Юрий Кавер
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ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ КУРСКАЯ БИТВА

 

Взамен можно было бы нанести места воинских захоронений на электронную строительную карту Подмосковья, то есть действовать точечно. Если информация о захоронении на карте есть, то перед строительством обязательно следует провести поисковые работы. А если нет — то "и суда нет". То есть механизм предлагается тот же, что и в деле защиты культурного наследия: защищаем признанные памятники, но только их.

Поисковики полагают при этом, что такой механизм никак не защищает те самые неучтенные захоронения. "Представьте себе частично перенесенную в 1964 году могилу, — говорит Владимир Жаркой, руководитель поискового отряда "Альтаир". — По документам на этом месте уже нет никакого воинского захоронения, а по факту есть. Но, руководствуясь документами, застройщик получит право запустить на участок технику, то есть эти бойцы не будут найдены уже никогда".

Сила — в самоуправлении

"Мы поддерживаем поисковые отряды, у нас с этими людьми старая дружба и прекрасное взаимопонимание, — говорит Олег Жолобов, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы. — Но жизнь идет вперед, мы реалисты, мы хотим не процесса, а результата!"

Основополагающий в этой сфере Федеральный закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" от 1993 года предписывает всем обнаружившим захоронения организациям и гражданам сообщать о находках в органы местного самоуправления, напоминает Жолобов. Сейчас в этот закон готовятся поправки — в частности, за сокрытие таких захоронений могут быть введены санкции.

© Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон"
Карту воинских захоронений времен ВОВ создадут в Московской области

Ключевым звеном в организации поисковой работы в действующей концепции являются органы местного самоуправления. Действительно, в "сельсовете" практически всегда есть контакты поисковиков, работающих в данном районе. И если обратиться туда, они всегда будут рады помочь свести землевладельцев с поисковиками.

"Вводить дополнительное согласование — это, боюсь, многолетняя история, — говорит Олег Жолобов. — А вот действовать на основе уже существующей системы вполне возможно. В частности, актуализировать карты воинских захоронений, внеся в них те неучтенные и нуждающиеся в проверке, данные о которых есть у поисковых отрядов".

Если вдруг…

Нынешняя система вполне позволяет решить этот болезненный вопрос к общему удовлетворению. Для этого нужна всего лишь добрая воля землевладельца, отмечает Константин Смирнов. Ни дополнительных расходов, ни земельных обременений владелец участка может не бояться.

"Многие не сообщают о найденных останках, потому что думают: сейчас отберут землю под мемориал, либо заставят строить на этом месте памятник, либо отзовут разрешение на строительство, — говорит поисковик. — Ничего подобного: мы просто приедем, быстро и аккуратно поднимем (останки. — Прим. ред.) бойцов и вывезем для захоронения с почестями. И их память будет уважена, и ваша совесть спокойна".

В будущем же, вероятно, воплотится в жизнь компромиссный вариант решения: все зафиксированные по данным поисковиков места вероятных воинских захоронений будут нанесены на карту, и для застройки данных участков потребуется предварительная поисковая экспертиза. А курировать эти работы, судя по всему, будет система охраны культурного наследия. Поскольку, как дают понять чиновники, согласование застройки — прерогатива государственных органов.

 

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