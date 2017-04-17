Архитекторы раскритиковали планы сноса пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Московские архитекторы раскритиковали планы по сносу пятиэтажек в столице и предложили доработать программу реновации с участием профессионального сообщества.

О новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек сообщил в феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Поспешное решение

Снос как единственный путь разрешения проблем является поспешным решением, говорится в опубликованной на сайте Союза московских архитекторов (СМА) резолюции совета СМА по градостроительному развитию Москвы и Академии архитектурного наследия, на котором обсуждался внесенный в Госдуму законопроект об особенностях реновации жилфонда столицы.

Проект предлагаемой программы реновации содержит ряд юридических ошибок, неясностей и противоречий положениям Конституции РФ, Гражданского и Градостроительного кодексов РФ и существенно изменяет утвержденные показатели генплана Москвы, подчеркивается в документе.

"Главный тезис программы реновации (об экономической выгоде сноса и нового строительства по сравнению с ремонтом и реконструкцией морально устаревших серий домов) не обоснован, поскольку не учитывает в полном объеме долгосрочных затрат города и личных средств граждан, а также существенных градостроительных, социальных, экологических и иных последствий в перспективе", — говорится в резолюции.

Как указывается в ней, при сносе девелоперам, чтобы не понести убытки, нужно построить на той же территории жилья в 1,5-3 раза больше сносимого — 37-75 миллионов квадратных метров, в срединном поясе Москвы появится дополнительно до 3 миллионов жителей, которые усилят перегрузку всех градостроительных систем мегаполиса.

По мнению участников совета, при кратном увеличении плотности и техногенной нагрузки, потребуются значительные затраты на реконструкцию в поясе реновации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. При повышении плотности заселения неизбежно сократится пространство для скверов, парков, детских и спортплощадок, ухудшатся экологические и эпидемические показатели, вырастут риски возникновения пожаров, указывается в резолюции.

Затраты жителей

От переселяемых жителей также потребуются значительные затраты личных средств и времени на переезд и обустройство, которые необходимо учитывать при сравнении с затратами на реконструкцию и сохранение имеющегося жилфонда, говорится в документе. В нем также отмечается, что большой объем сноса и нового строительства на долгий срок ухудшит качество жизни в реконструируемых кварталах.

"Зарубежный опыт градостроительной реконструкции свидетельствует, что снос исторически обжитой застройки, крупномасштабное выселение столичных жителей на периферию и замена их другим контингентом согласно имущественному цензу ведет к качественному перерождению всей системы мегаполиса и обострению социальной напряженности", — подчеркивается в резолюции.

По мнению участников совета, проект необходимо доработать с участием профессионального сообщества и с учетом предложений населения.

"Инициатива реновации аварийного и ветхого жилья не должна обернуться очередной "градостроительной ошибкой", сопровождаемой непредсказуемыми стратегическими последствиями", — указывается в документе.