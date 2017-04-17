СФ поднимет на международных площадках тему безопасности детей в соцсетях

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации намерен поднять тему противодействия вовлечению молодежи в соцсетях в экстремистскую и террористическую деятельность, а также распространению в соцсетях детских суицидальных групп, в Парламентской ассамблее ОБСЕ, в Межпарламентском союзе и на других международных площадках, заявил первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

"Предлагаю поднять эти темы и на международных площадках — в Межпарламентском союзе, ПА ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее стран СНГ, Конгрессе местных и региональных властей Европы", — сказал он в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Сенатор пояснил, что международный аспект в решении этих проблем необходим, в том числе, потому что зачастую противоправный контент на сайтах создается за пределами РФ. "Этот контент очень агрессивно распространяется у нас, и хотя в этом случае наше законодательство не действует, здесь также необходимы дополнительные приемлемые меры", — заявил Федоров.