Московские власти вскоре выберут подрядчиков благоустройства Тверской

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы в ближайшее время проведут конкурсные торги для определения подрядчиков благоустройства 18 территорий по программе "Моя улица", включая Тверскую улицу и Волхонку, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ранее проекты благоустройства успешно прошли экспертизу. Положительная оценка, в частности, была дана планам по городскому ремонту на Тверской улице (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской, Волхонке, Гончарной и Котельнической набережных, площади Тверской Заставы, говорится в сообщении.

Также были одобрены проекты благоустройства территорий возле станций метро "Краснопресненская", "Баррикадная", "Академическая" и "Сокол", отмечается в сообщении.

Сейчас экспертизу стоимости работ проходят проекты благоустройства еще 15 городских территорий. Среди них улицы, прилегающие к парку "Зарядье", Лубянская площадь и улица Большая Лубянка, Ильинский сквер, Андреевская и Воробьевская набережные, указывается в материалах мэрии.

"Моя улица" — масштабный проект благоустройства, первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысяч). В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59.

В 2017 году в программу благоустройства "Моя улица" вошло более 80 городских территорий. Основной этап работ с 10 апреля начался на Бульварном и Кремлевском кольце, Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в Голутвинских переулках. В ночь на 17 апреля работы по программе "Моя улица" начались на Садовом кольце.