Парк Мосгордумы станет общедоступным с 22 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Парковую зону Московского городского парламентско-общественного центра у Петровских ворот в центре столицы откроют для свободного посещения 22 апреля, говорится в сообщении Мосгордумы.

"При переезде Мосгордумы в комплекс зданий на Страстном бульваре, мы говорили о том, что восстановленная там парковая зона будет общедоступной. До сих пор попасть туда можно было только в составе организованных экскурсионных групп, теперь же в выходные и праздничные дни ее смогут посетить все желающие", – приводятся в нем слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

В день официального открытия парка в нем будут выставлены лучшие работы участников конкурса по росписи двухметровых пасхальных яиц, отмечается в сообщении.

Мосгордума переехала в комплекс зданий на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка осенью 2015 года. Кроме столичного парламента здесь располагаются Общественная палата Москвы, аппарат уполномоченного по правам человека в Москве и Совет муниципальных образований столицы.