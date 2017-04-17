В Москву в конце недели придет потепление

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Холода в столичном регионе сохранятся на этой неделе, потепление ожидается лишь в выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Температурный фон на ближайшую неделю сохранится ниже климатической нормы. В дневные часы столбики термометров будут находиться в пределах +2… +4 градусов, а по ночам будут опускаться до отметок —3… —5 градусов, местами по области не исключено и до —10 градусов.
"Изменения в характере погоды будут происходить уже в конце текущей недели. Заметного потепления мы пока не ожидаем, но, тем не менее, с запада подойдет более теплый воздух", — добавили в погодном центре.