На Приморье надвигается циклон с дождем и снегом

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Циклон с дождем и снегом ожидается в Приморье 18 и 19 апреля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Приморскому краю.
В пресс-службе отметили, что в МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, главы муниципальных образований и администрации субъектов РФ, УМВД оповещены о возможном возникновении ЧС.
"В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с: увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднения в работе автотранспорта; кратковременным подтоплением пониженных участков населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций; подъемом уровня воды до отметок пойменного значения рек Партизанская, Шкотовка и Раздольная, их притоков, с подтоплением пониженных участков местности; подъемом уровня воды на малых реках южных и восточных районов края, с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках местности; авариями на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ, а также нарушениями в работе системы ЖКХ", — сообщает пресс-служба.