На Приморье надвигается циклон с дождем и снегом

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Циклон с дождем и снегом ожидается в Приморье 18 и 19 апреля, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Приморскому краю.

"В связи со смещением циклона в северо-восточном направлении ночью и днём 18 апреля в крае ожидается дождь, на территории восточных районов (Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского муниципальных районов, а также Дальнегорского городского округа), местами сильный, в утренние часы местами со снегом. Ночью 19 апреля в связи с выходом в центральную часть акватории Японского моря другого циклона, в крае пройдут осадки (дождь, местами со снегом), ночью на юге края (во Владивостокском, Партизанском, Артёмовском, Находкинском городских округах, ЗАТО Фокино, городском округе Большой Камень, в Шкотовском, Надеждинском, Лазовском и Хасанском муниципальных районах) местами сильные (15-35 миллиметров за 12 часов и менее)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, главы муниципальных образований и администрации субъектов РФ, УМВД оповещены о возможном возникновении ЧС.

Населению рекомендуют на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автомобилем и выезда за пределы населенных пунктов.

"В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с: увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднения в работе автотранспорта; кратковременным подтоплением пониженных участков населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций; подъемом уровня воды до отметок пойменного значения рек Партизанская, Шкотовка и Раздольная, их притоков, с подтоплением пониженных участков местности; подъемом уровня воды на малых реках южных и восточных районов края, с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках местности; авариями на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ, а также нарушениями в работе системы ЖКХ", — сообщает пресс-служба.

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