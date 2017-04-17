Москвичи смогут записать поздравления с 9 мая для пассажиров автобусов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Москвичи смогут записать голосовые поздравления с Днем Победы для пассажиров автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

Отмечается, что поздравления и семейные воспоминания о годах Великой Отечественной войны будут звучать в синих коммерческих автобусах.

"Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор заявок для участия в бесплатной акции "Голос пассажира" стартует с понедельника. Первые поздравительные ролики от пассажиров начнут звучать в коммерческих автобусах с шестого мая.

Руководитель "Организатора перевозок" Сергей Дьяков заявил, что "День Победы — по-настоящему народный праздник, важный для каждого. В коммерческих автобусах каждый день проезжает почти миллион человек". По его словам, "мы хотим напомнить людям об истории нашей страны и ее героях, дать возможность поделиться воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которые хранятся во многих семьях".