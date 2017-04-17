На Чукотке одобрили свыше 120 заявок на "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Свыше 120 заявок на получение земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре" одобрено на Чукотке, сообщает правительство региона.

Отмечается, что с начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" на Чукотку поступило 187 заявлений. От жителей округа поступило 98 заявок, среди них две коллективные — от жителей сел Омолон и Кепервеем Билибинского района. Третью коллективную заявку подали двое жителей Московской области.

"Всего вместе с этим обращением из других регионов поступило 16 заявлений. Чукотскими гектарами заинтересовались в Москве, Томске, Нижневартовске, Хабаровском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Ростовской, Новосибирской и Омской областях. В итоге на сегодня с начала действия закона уполномоченными органами уже рассмотрено 154 обращения, из них: 125 рассмотрены положительно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 17 февраля в регионе рассмотрено 63 заявления. Из них 44 — положительно.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.