Самый богатый депутат Камчатки заработал за год почти два миллиарда рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр – РИА Новости. Представитель "Единой России" Игорь Евтушок стал лидером по доходам среди депутатов законодательного собрания Камчатского края, за 2016 год он задекларировал 1 миллиард 898 миллионов рублей. Супруга Евтушка заработала в прошлом году почти 78 миллионов рублей.

Сведения о доходах и имуществе депутатов и членов их семей опубликованы на официальном сайте краевого парламента.

Кроме того, самому богатому народному избраннику Камчатки принадлежат две квартиры, земельный участок и три автомобиля.

На втором месте по совокупному доходу также оказался представитель "Единой России" Игорь Редькин. За год он заработал 166 миллионов 951 тысячу рублей. В собственности у депутата два дома, шесть земельных участков, пять машин представительского класса и вертолет Ми-172.

На третьем месте по уровню дохода оказался ещё один представитель партии "Единая Россия", новичок на политической арене Евгений Новосёлов. За 2016 год он задекларировал почти 114 миллионов рублей. Народный избранник является владельцем двух квартир, земельного участка, двух автомобилей, снегохода, моторной лодки и прицепа.

Самым "бедным" по уровню задекларированных доходов оказался депутат от "Справедливой России" Михаил Пучковский с доходом 252 тысячи рублей. При этом он имеет в собственности два земельных участка и три автомобиля, два из которых отечественного производства.

Председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко заработал в 2016 году 7,6 миллиона рублей. В собственности у спикера краевого парламента находятся квартира, земельный участок, дача, хозяйственные постройки и гараж.