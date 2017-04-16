В Чечне день мира отметили автопробегом, викторинами и концертами

ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. Массовые мероприятия к восьмой годовщине отмены режима контртеррористической операции (КТО) прошли в воскресенье в Чечне. По традиции они начались с возложения цветов к обелиску первому президенту Чечни Ахмату Кадырову, установленному на территории мемориального комплекса "Аллея славы" в Грозном.

Директор ФСБ России с ноля часов 16 апреля 2009 года отменил приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористической операции. Указом главы Чечни этот день объявлен Днем мира и выходным днем.

Самым крупным из праздничных мероприятий стал автопробег, в котором, по данным организаторов — министерства Чечни по делам молодёжи, приняли участие свыше 30 тысяч автомашин, при заявленном количестве в 300 автомобилей. Колонна машин, украшенная флагами Чечни и России, растянулась на 50 километров. Стартовал пробег от центральной мечети Грозного — "Сердце Чечни" по маршруту Грозный — Гудермес — Аргун — Грозный.

Во всех районах республики проходят народные гуляния, праздничные концерты с участием творческих коллективов домов культуры, солистов госфилармонии, а в Грозном прошел также конкурс детских рисунков мелом на асфальте.

Жителей республики в ходе торжественного собрания поздравил глава региона Рамзан Кадыров. В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты парламента, представители общественных организаций, культуры, научной и творческой интеллигенции, религиозные деятели. Кадыров пожелал жителям республики мира и благополучия, отметив, что пока народы России едины, никто не посмеет посягнуть на безопасность страны.

"Шестнадцатое апреля 2009 года можно по праву назвать днем победы над нашими врагами и врагами России, которые хотели через Чеченскую республику разрушить Российскую Федерацию", — сказал глава региона.

В субботу в Грозном прошло культурно-массовое и спортивное мероприятие под лозунгом "Мы за мир!". В рамках мероприятия состоялись викторины, показательные выступления паркурщиков, турникменов, велосипедистов, а также концерт с участием творческих коллективов и артистов чеченской эстрады.